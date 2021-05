L’addio tra Bill e Melinda Gates scuote il mondo della filantropia e non solo, gettando grande incertezza sul futuro della fondazione di famiglia, che gestisce asset per 50 miliardi di dollari, e sul destino dell’enorme patrimonio della coppia più ricca al mondo, che ammonta ad oltre 200 miliardi di dollari.

Da quando la notizia del divorzio è stata annunciata su Twitter dai due coniugi in rotta, pochi sono i dettagli trapelati. Da alcune carte ottenute dal sito di gossip Tmz sarebbe stata Melinda a chiedere di porre fine alle nozze col fondatore di Microsoft, considerandole ormai «irrevocabilmente compromesse». Del resto Bill e Melinda lo hanno affermato chiaramente nel loro tweet: «Mentre continueremo a lavorare insieme, non crediamo di poter ancora crescere insieme come coppia». La richiesta al giudice sarebbe quindi quella di pronunciare la fine del rapporto in maniera consensuale.

Melinda, che detiene una ricchezza personale di circa 70 miliardi di dollari, non avanzerebbe alcuna pretesa economica nei confronti del marito che ha in tasca oltre 133 miliardi. Anche se è giallo sull’esistenza o meno di un contratto prematrimoniale: secondo Tmz non c’è, ma per molti altri osservatori è difficile pensare che non esista uno straccio di accordo per un patrimonio così immenso.

Il clamoroso annuncio della fine di 27 anni di nozze è giunto come un fulmine a ciel sereno per i più, ma non per chi conosceva bene la coppia e ha seguito le sue vicende negli ultimi anni. Nonostante l’estrema riservatezza di casa Gates, in molti sapevano come il rapporto si fosse lentamente deteriorato e come Bill e Melinda, rispettivamente 65 e 56 anni, si fossero già separati in precedenza senza tanto clamore, anche per proteggere la privacy dei tre figli (due ragazze di 18 e 25 anni e un maschio di 21 anni). C’è chi giura che da tempo Melinda, originaria di Dallas e arrivata nel 1994 a Microsoft come manager del marketing, scalpitasse per rendersi più indipendente e affermare la sua figura e la sua personalità a prescindere dal marito. Questo anche all’interno della fondazione di famiglia, creata nel 2000 e sempre guidata insieme. La stessa Melinda in passato ha raccontato come abbia dovuto combattere per veder riconosciuti i suoi spazi: «Bill ha dovuto imparare a doversi porre alla pari, e io ho dovuto imparare a farmi avanti per essere alla pari».

Dal connubio è comunque nata un’esperienza che ha rivoluzionato il mondo della filantropia, una fondazione fondata sui rigidi criteri manageriali che Bill Gates aveva già sperimentato a Microsoft e che oggi conta oltre 1.600 dipendenti in tutto il mondo. Una macchina da guerra grazie alla quale i Gates hanno speso circa 5 miliardi di dollari l’anno per sviluppare la ricerca nei settori della sanità e dell’istruzione soprattutto nei Paesi più poveri, combattendo malattie infettive come la malaria o a favore dell’alfabetizzazione. Oltre un miliardo poi è stato stanziato per combattere l’attuale pandemia, investendo fin dal primo momento nella ricerca dei vaccini.

Ora, al di là delle rassicurazioni della coppia, in tanti si domandano cosa accadrà. Melinda ha già una sua azienda, la Pivotal Ventures, che investe in questioni legate soprattutto all’emancipazione delle donne. Lo stesso Bill ha fondato la Gates Ventures con cui persegue i suoi interessi al di fuori della fondazione. La ricchezza personale dei due è completata dall’1% di azioni ancora detenute in Microsoft, per un valore di circa 7 miliardi. I Gates sono poi i più grandi proprietari di terreni coltivati in America e, attraverso un fondo di investimento, detengono un vasto portafoglio di azioni, dalla catena di hotel Four Season alla Canadian National Railway. Tra le proprietà immobiliari anche la mansion di famiglia di oltre 6 mila metri quadrati alle porte di Seattle.

