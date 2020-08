In Montenegro il Partito democratico dei socialisti (Dps) del presidente Milo Djukanovic, al potere da quasi 30 anni, ha vinto di misura le elezioni parlamentari di ieri ma potrebbe perdere la maggioranza in parlamento se le tre principali forze di opposizione dovessero allearsi.

A parlare apertamente di vittoria dell’opposizione e fine del dominio trentennale di Djukanovic era stato nella tarda serata di ieri Zdravko Krivokapic, leader della coalizione Per il futuro del Montenegro. «La libertà è arrivata. Dopo 30 anni di potere assoluto doveva accadere», ha detto Krivokapic, lanciando un appello alla pacificazione del Paese, che negli ultimi tempi ha vissuto una forte polarizzazione in chiave nazionalista e antiserba, in conseguenza in particolare della controversa legge sulla libertà religiosa, contestata dalla numerosa componente serba della popolazione (circa il 30%) che la considera discriminatoria nei confronti della Chiesa ortodossa serba, molto diffusa e popolare in Montenegro.