Documenti a ufficiale russo, 5.000 euro per carte segrete

Cinquemila euro (5528 franchi) in contanti. È quanto il militare dell’esercito russo avrebbe dato al capitano di fregata italiano arrestato oggi in cambio di documenti militari classificati.

Il denaro è stato sequestrato al momento dello scambio dopo l’intervento dei carabinieri del Raggruppamento operativo speciale (Ros). In base a quanto appreso dall’agenzia di stampa italiana Ansa, i due si erano accordati anche su una cifra più bassa, circa quattromila euro, per la cessione di documenti avvenuta in passato.