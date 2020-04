La strategia dell’Oms prevede che i paesi considerino sei criteri per allentare la stretta: la trasmissione del virus deve essere controllata ed il sistema sanitario deve essere in grado di rilevare, testare, isolare e trattare ogni caso di COVID-19 e tracciare ogni contatto. I rischi di diffusione dell’epidemia in strutture come le case di cura devono essere ridotti al minimo. Misure di prevenzione devono essere adottate nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli altri posti dove le persone si spostano. Bisogna essere in grado di gestire i casi importati. E serve piena consapevolezza delle comunità nell’adottare le «nuove regole».