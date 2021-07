Domani la decisione sul green pass italiano

Certificato sanitario per accedere a luoghi d’intrattenimento e di cultura laddove sono presenti oltre 50 persone, e, al contempo, un nuovo, preoccupante, aumento di contagi. Mentre in Italia si discute su modalità e limiti della sua applicazione (domani è previsto il decreto governativo), in Francia da questa mattina la variante transalpina del green pass è entrata in vigore. In concomitanza però con un’evoluzione dei contagi senza precedenti. Oltre 18.000 nuovi contagi in 24 ore, per una progressione del virus pari al 150% in una settimana. Numeri che fanno parlare di un’entrata della Francia in una «quarta ondata», imputabile alla variante Delta e caratterizzata da contagi diffusi soprattutto fra giovani. Da inizio agosto l’obbligatorietà del green pass sarà estesa a bar, ristoranti, tratte in treno a lunga distanza, pullman e alcuni centri commerciali più grandi. Per chi non avesse il pass, il lasciapassare resta un test negativo di meno di 48 ore. Rimandata invece a fine agosto l’obbligatorietà del lasciapassare a partire già dai 12 ai 17 anni di età.