In Italia i sindacati confermano in un comunicato congiunto lo sciopero «di tutto il trasporto aereo di domani per 4 ore tra le 13:00 e le 17:00, con presidi organizzati dalle ore 12 sia a Roma Fiumicino che a Milano Linate». La conferma è arrivata al termine dell’incontro tra i Commissari Straordinari del Gruppo Alitalia in A.S. e i Segretari Nazionali dei sindacati del Trasporto Aereo.