La Commissione europea presenterà domani nuove linee guida su Covid e viaggi nell’Ue. Lo apprende ANSA da fonti vicine al dossier.

L’esecutivo Ue dovrebbe proporre di passare da un approccio basato sul paese di provenienza e le eventuali quarantene ad uno incentrato sul pass digitale in corso di validità.

Inoltre non sarebbero previste restrizioni per i non vaccinati, che comunque per viaggiare dovranno essere muniti del certificato digitale.

Le mappe sui contagi inoltre terranno conto non solo dell’incidenza e del tasso di positività ma anche di dati come i tassi di vaccinazione.

Le nuove raccomandazioni dell’esecutivo saranno la settimana prossima sul tavolo del Coreper II che riunisce gli ambasciatori dei paesi membri presso l’Unione europea.

Si tratta, comunque, di linee guida e non di misure vincolanti per i paesi membri ma il dossier del Green Pass e l’esigenza di un maggior coordinamento con la risalita dei contagi nella gran parte del continente è destinata a finire tra i temi in agenda del prossimo Consiglio europeo dei leader del 16 e 17 dicembre.

Anche perché le posizioni degli Stati membri rischiano di non essere convergenti. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, come riportato dal quotidiano ellenico «Ekathimerini», nelle scorse ore ha inviato una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per chiedere di introdurre l’obbligo della terza dose per gli over 60 per i viaggi all’interno dell’Unione.

Ma l’Ue, al momento, non ha intenzione di cambiare condizionalità per la circolazione mantenendo aperta la porta anche a chi non è vaccinato ma ha regolarmente eseguito un tampone.

©CdT.ch - Riproduzione riservata