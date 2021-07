Disagi in vista per i viaggiatori ferroviari in Lombardia: uno sciopero indetto dalle rappresentanze sindacali unitarie della compagnia regionale Trenord per l’intera giornata di domenica prossima (11 luglio), potrà provocare la cancellazione di un numero elevato di treni regionali, suburbani e il collegamento Malpensa Express. Lo rende noto l’azienda in un comunicato.