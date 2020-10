(Aggiornato alle 13.48) - Il presidente statunitense Donald Trump e la First lady Melania sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha indicato Trump su Twitter. I due stanno bene, ha assicurato il medico del presidente confermando i casi di contagio. «Inizieremo immediatamente la quarantena e il processo di guarigione. Supereremo questo insieme», ha cinguettato l’inquilino della Casa Bianca. Donald e Melania hanno effettuato nella notte il tampone dopo che Hope Hicks, una delle più strette consigliere del presidente, è risultata positiva.

«Come troppi americani hanno fatto quest’anno, anch’io e il presidente degli Stati Uniti siamo in quarantena a casa dopo essere risultati positivi al test sulla Covid-19. Ci sentiamo bene e io ho posticipato tutti gli impegni previsti. Fate in modo di stare al sicuro e ne usciremo insieme», ha twittato la First lady Usa. «Vi assicuro che mi aspetto che il presidente continui a svolgere i suoi doveri senza interruzioni mentre si riprende, e vi terrò informati di ogni futuro sviluppo», ha aggiunto il medico personale del presidente, il comandante della Us Navy Sean Conley. «Io e il personale medico della Casa Bianca rimarremo in costante vigilanza», ha sottolineato il medico, ringraziando per «il supporto fornito dai più grandi professionisti ed istituzioni sanitarie del Paese».

Il contagio è partito dalla ex modella e consigliera Hope Hicks

L’annuncio del presidente, nella notte, è stato affidato a diversi tweet. «Hope Hicks, che ha lavorato duramente senza prendersi neanche una piccola pausa, è positiva alla Covid-19. Terribile! Io e la First Lady stiamo aspettando i risultati dei nostri test. Allo stesso tempo inizieremo la quarantena», aveva indicato in tarda serata dopo aver concesso un’intervista a Fox, durante la quale ha confermato la positività di Hicks e spiegato di essere stato sottoposto al test e di attendere i referti. «Anche la First Lady è stata testata. Passiamo molto tempo con Hope», ha spiegato. Salta dunque l’agenda del presidente per venerdì, quando è atteso in Florida, che rischia di complicare gli ultimi scampoli di campagna elettorale a ormai soltanto 32 giorni al voto.

Hope Hicks, ex modella 31.enne, è una delle più strette collaboratrici di Trump. © AP Photo/Alex Brandon

Quel viaggio senza mascherina

Secondo indiscrezioni, la Casa Bianca era a conoscenza della positività di Hicks già da 24 ore, anche se il presidente e la First Lady sono stati sottoposti al test solo da poco. Non è chiaro a quale tipo di test la coppia presidenziale sia stata sottoposta: secondo gli osservatori non dovrebbe trattarsi del test veloce, altrimenti i risultati sarebbero già noti. Più probabile il ricorso al test più accurato, che richiede almeno sei ore per avere un responso. Hicks negli ultimi giorni ha viaggiato ripetutamente con Trump, accompagnandolo sull’Air Force One e sul Marine One in molti dei suoi appuntamenti, incluso il dibattito contro Joe Biden a Cleveland. I video del giorno del dibattito mostrano Hicks camminare senza mascherina verso il Marine One vicino a Stephen Miller e Jared Kushner, il genero-consigliere di Trump. Eppure Hicks, secondo quanto riferito da alcune fonti della Casa Bianca, era una delle poche nell’amministrazione che di tanto in tanto indossava la mascherina durante le riunioni.

Gli auguri di guarigione dai leader mondiali

Messaggi di sostegno e auguri di pronta guarigione non sono mancati da parte dei leader mondiali nei confronti del presidente statunitense Donald Trump e della First lady Melania, risultati oggi entrambi positivi al coronavirus. Su Twitter si sono espressi tra gli altri il premier britannico Boris Johnson, quello israeliano Benyamin Netanyahu, nonché il segretario generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Spero che guariscano prontamente entrambi», si è augurato Johnson, che in primavera si è ammalato di coronavirus ed è guarito. «Come milioni di israeliani, Sara e stiamo penando al presidente Donald Trump e alla First Lady Melania Trump, augurando ai nostri amici una piena e pronta guarigione», ha dal canto suo cinguettato Netanyahu. Ghebreyesus in un tweet ha augurato a Trump e Melania una «piena e pronta guarigione». In maggio il presidente Usa lo definì un «burattino della Cina» e l’OMS un’organizzazione «sino-centrica, per dire il minimo», accusando l’agenzia dell’Onu di aver minimizzato o addirittura coperto i dati reali sulla diffusione del virus. Anche il Cremlino augura «una pronta guarigione» al presidente degli Stati Uniti, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Messaggi analoghi sono arrivati dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, dal presidente serbo Aleksandar Vucic e dal primo ministro dell’India, Narendra Modi. «Auguro al mio amico presidente degli Stati Uniti e alla First lady una pronta guarigione e buona salute», ha twittato Modi. Un tweet è giunto anche dal vicepresidente Usa, Mike Pence: «Karen e io esprimiamo il nostro affetto e mandiamo le nostre preghiere ai nostri cari amici, presidente Donald Trump e First Lady Melania. Ci uniamo alla preghiera di milioni di persone attraverso l’America per la loro piena guarigione. Dio benedica il presidente Trump e la nostra meravigliosa first lady Melania». Non è chiaro se anche il vicepresidente e la second lady si siano sottoposti al tampone.

«La più grave minaccia a un presidente da decenni»

La positività al coronavirus di Donald Trump costituisce «la più grave minaccia alla salute a un presidente Usa in carica da decenni a questa parte», secondo la corrispondente dalla Casa Bianca della Cnn. Kaitlan Collins, e pone una «minaccia storica al Paese, specie nell’imminenza delle elezioni presidenziali». «Il suo medico - scrive Collins - dice che (Trump) si sente bene, ma mancano solo 32 giorni alle elezioni, mentre il presidente e i suoi collaboratori devono rispondere a domande pressanti nei giorni a venire, su cosa abbiano scelto di non rivelare e perché abbiano preso certe decisioni». Decisioni come «l’essere andato a una raccolta di fondi al chiuso in un golf club di sua proprietà nel New Jersey malgrado sapesse di essere stato a contatto con qualcuno che era già risultato positivo», cioè Hope Hicks.

Secondo molti esperti, citati dai media Usa, Trump è «ad alto rischio» di ricovero e di complicazioni e anche a rischio di vita per il coronavirus, dati l’età (il presidente Usa ha 74 anni) ed il sovrappeso corporeo. La Cnn in un tweet cita l’epidemiologa Anne Rimoin, che parla di diagnosi «molto preoccupante». Alcuni ricordano i precedenti, come il premier britannico Boris Johnson, ricoverato in ospedale ma guarito senza l’uso del ventilatore, o il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che ha annunciato la sua guarigione, attribuendola all’idrossiclorochina.

Biden farà il test in giornata

Il candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden sarà sottoposto al test per il coronavirus nelle prossime ore dopo essere stato sul palco, anche se a distanza, con il presidente Usa Donald Trump per il dibattito in Ohio.

©CdT.ch - Riproduzione riservata