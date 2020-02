Dopo Londra, anche a Gand, in Belgio, la polizia ha sparato oggi contro una persona - una donna descritta come «di pelle scure» - che in precedenza aveva aggredito due persone a colpi di coltello. A quanto riporta la stampa locale, la donna è stata colpita alla mano. Secondo quanto riferisce Het Laatste Nieuws, le vittime sono state trasferite in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Una di loro sarebbe stata colpita allo stomaco.