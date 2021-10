Un bambino di due anni ha ucciso per errore la madre di 21 anni con un colpo di pistola alla testa, mentre la donna era in diretta su Zoom con i colleghi di lavoro. La tragedia è avvenuta lo scorso 11 agosto in Florida. L’arma era stata lasciata carica e senza sicura in uno zainetto dal padre del piccolo. L’uomo, un 22.enne, è accusato di omicidio colposo e ieri è stato arrestato e portato nel carcere di Seminole, nella Contea di Pinellas. La donna era impegnata in una conferenza sulla nota app, quando è improvvisamente caduta all’indietro e non è più tornata in video, hanno spiegato i legali. Un collega ha chiamato il 911, riferendo di aver visto un bambino sullo sfondo e di aver sentito un rumore. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato il padre del bimbo intento a rianimare la donna, già deceduta per la grave ferita alla testa.