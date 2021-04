Per la prima volta in 15 anni quasi 3 milioni di palestinesi sono chiamati il 22 maggio alle urne per definire la nuova spartizione dei 132 seggi del Consiglio legislativo di Ramallah e più in generale per superare la lunga lacerazione fra la Cisgiordania governata dalla Autorità nazionale palestinese (Anp) e la striscia di Gaza gestita da Hamas. Il presidente Abu Mazen (86 anni, in carica ininterrottamente dal 2005) ha inoltre indetto elezioni presidenziali per il 31 luglio.

Questa settimana la Commissione elettorale centrale ha completato la registrazione delle liste che parteciperanno alle legislative. È così emerso che i sostenitori di al-Fatah si presenteranno con tre liste in concorrenza fra loro, mentre Hamas (al termine di complesse e contrastate elezioni interne) è riuscito a serrare i propri ranghi. Prevede inoltre di raccogliere i consensi dei sostenitori della Jihad islamica, che boicotterà invece le elezioni.

Per Abu Mazen (che in un recente sondaggio di opinione del prof. Khalil Shikaki ha raccolto un indice di gradimento di appena il 32%) si tratta di un test politico difficile dopo che l’ex dirigente di al-Fatah Marwan Barghuti - che è detenuto in Israele, dove sconta un ergastolo - ha deciso di sfidarlo con una lista propria. È chiamata ‘Libertà’ ed è guidata da sua moglie Fadua Barghuti e da Nasser al-Kidwa, nipote di Yasser Arafat. Nell’area di al-Fatah si è profilata anche la sfida di Mohammed Dahlan, che da anni vive ad Abu Dhabi. Nella sua lista, ‘Futuro’, spicca il nome del noto intellettuale Seri Nusseibeh. In lizza con una lista propria anche l’ex premier Salam Fayad.

L’organizzazione delle elezioni è stata messa a punto nei mesi scorsi con incontri serrati fra delegazioni di Hamas e di al-Fatah al Cairo, sostenuti attivamente dall’Egitto. Altri incoraggiamenti sono giunti dall’Unione europea. Ieri l’emissario dell’Onu Tor Wennesland ha affermato che «lo svolgimento di elezioni credibili ed inclusive nei territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme est, è uno sviluppo cruciale verso il rinnovamento della legittimazione delle istituzioni nazionali, verso il recupero della unità nazionale palestinese ed un passo in avanti per negoziati sulla soluzione dei due Stati».

L’Anp esige che Israele non impedisca il voto di 180 mila palestinesi di Gerusalemme est: una richiesta ribadita ancora ieri su Twitter dal ministro Hussein al-Sheikh. In una intervista alla televisione pubblica il Coordinatore delle attività israeliane nei Territori, gen. Kamil Abu Rukun, ha replicato che quel voto non dovrebbe essere autorizzato. «Esiste un pericolo elevato - ha aggiunto - che Hamas esca vincente. Israele dovrebbe allora cessare il coordinamento di sicurezza con l’Anp». Ma il governo di Benjamin Netanyahu è entrato in fase di transizione dopo le politiche del 23 marzo e non ha fornito indicazioni concrete sull’atteggiamento che Israele assumerà sul voto dei palestinesi.

