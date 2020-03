Dorothy e Gene Campbell sono una coppia di Kirkland, nello Stato di Washingon, 89 anni lui, 88 lei. Gene si trova in quarantena nella locale clinica Life Care Center dopo essere stato contagiato da coronavirus. Dopo 60 anni insieme, Dorothy, come tutti gli altri conoscenti e familiari, ha il divieto di entrare in contatto con il marito. Ma la donna non si è rassegnata e, accompagnata dal figlio Charlie, è comunque andata in visita a Gene per salutarlo almeno attraverso il vetro della finestra della clinica.