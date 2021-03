Dieci anni fa iniziavano le operazioni militari contro l’esercito di Gheddafi da parte della coalizione franco-britannica-americana sotto mandato ONU, per far rispettare la zona d’interdizione al volo introdotta per proteggere i civili dalla guerra civile scoppiata nel Paese. Michela Mercuri, esperta di Medio Oriente, ci spiega com’è oggi la situazione.

Dieci anni fa esistevano altre opzioni da parte della comunità internazionale?«L’altra opzione possibile sarebbe stata quella di non intervenire. Ciò avrebbe significato, per i libici, decidere da soli il proprio destino. Probabilmente Gheddafi sarebbe rimasto al potere ancora per un po’, considerato che nonostante l’intervento a guida NATO la caduta del leader libico è stata piuttosto tardiva, e poi i libici avrebbero deciso il loro destino,...