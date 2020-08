(Aggiornato alle 13.20) A distanza di qualche ora da Apple, anche Google ha rimosso il popolare videogioco «Fortnite» della Epic Games dal suo negozio di applicazioni per violazione delle norme. Il motivo, in entrambi i casi, è un aggiornamento di «Fortnite» che consente agli utenti di pagare direttamente Epic Games per ogni acquisto fatto all’interno dell’applicazione, bypassando i sistemi di pagamento di Apple e Google, e quindi togliendo loro la percentuale del 30% che riscuotono su ogni mini-transazione che avviene dentro le app.