«Anonymous» esce allo scoperto: è Miles Taylor, ex capo di gabinetto del Dipartimento per la sicurezza interna, la talpa dell’amministrazione Trump che nel 2018, protetto dall’anonimato, pubblicò sul «New York Times» un clamoroso editoriale sulla «resistenza» dei quadri del governo contro il presidente. La rivelazione chiude due anni di illazioni sull’autore dell’«op-ed» che poi l’anno scorso ha dato alle stampe sullo stesso tema il libro «A Warning».

Provocando la furia del presidente, nell’editoriale Taylor aveva descritto Trump come «impetuoso, meschino e inefficace». In «A Warning» Trump veniva ritratto come un leader «indisciplinato» e «amorale» i cui abusi di potere minacciavano le fondamenta della democrazia americana.