Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso la sua gratitudine ai lavoratori coinvolti nella costruzione del resort turistico di Wonsan-Kalma, sulla costa orientale: lo riportano i media ufficiali nel mezzo delle voci sul suo stato di salute, spintesi a ipotizzare il decesso o lo «stato vegetativo» a causa di un intervento problematico per l’inserimento di uno stent coronarico.

Ieri, il pensatoio 38 North ha postato sul suo sito un rapporto basato sulle immagini satellitari scattate tra il 21 e il 23 aprile, notando che un treno probabilmente del leader era fermo in una stazione ferroviaria vicino a un’area residenziale usata da Kim a Wonsan, città dove c’è il sito turistico in costruzione che è uno dei progetti per rilanciare l’economia.