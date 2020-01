Dopo l’attacco con missili americani della scorsa notte a Baghdad, che ha ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani e altre sette persone, il Ministero degli esteri iraniano ha convocato il capomissione dell’ambasciata svizzera in Iran. Washington e Teheran non hanno rapporti diplomatici ed è Berna a curare gli interessi americani in Iran.