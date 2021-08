Il governo britannico intende continuare ad accelerare le evacuazioni delle persone più in pericolo dopo l’arrivo dei Talebani a Kabul per aver collaborato con la missione Nato, ma non vuole generare illusioni: e ripete che «non tutti gli afghani» che vogliono partire potranno farlo. Wallace ha confermato che finora sono circa 48.000 gli afghani portati fuori dagli occidentali, ma ha aggiunto che entro il 31 agosto (data concordata dagli USA per il ritiro e cui gli alleati non potranno non conformarsi) non vi è la certezza di poter assicurare il trasferimento neppure di tutti coloro indicati nelle liste prioritarie.