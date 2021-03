La tecnologia risale al 2017, ma la popolarità è cresciuta di recente grazie a due personaggi in vista nel mondo dell’hi-tech: il patron di Tesla Elon Musk e l’amministratore delegato di Twitter Jack Dorsey. Il primo, pochi giorni ha messo in vendita su Twitter una canzone techno ispirata all’Nft. Dorsey, invece, ha messo all’asta il suo primo tweet, un cimelio tecnologico che risale al 21 marzo 2006 e che dette il via all’avventura Twitter. Lo vende in forma di Non Fungible Token in modo da certificarlo e renderlo un oggetto da collezione che non possa essere duplicato. Al momento è quotato la cifra da capogiro di 2,5 milioni di dollari.