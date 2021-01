Quando sono iniziate a giungere le prime immagini del Campidoglio di Washington violato dai sostenitori di Donald Trump, l’atmosfera a New York è diventata surreale. Sembrava che quel fatto stesse accadendo da un’altra parte del mondo, non a quattro ore di macchina di distanza da lì. «Hai visto che cosa sta succedendo? Sembra Baghdad», dice un incredulo delivery guy al titolare a downtown Brooklyn, intento a comprare un pacchetto di chewing gum, mentre nella piccola televisione in alto, ad angolo, CNN stava continuando a mostrare la foto che sarebbe finita sulla copertina del TIME: tre agenti dei servizi segreti con le pistole puntate verso gli insurrezionisti, a difesa della porta d’ingresso della Camera. Fotografie come quella hanno fatto il giro del mondo e hanno portato un altro magazine...