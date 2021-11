L’Olanda potrebbe annunciare restrizioni più severe contro la COVID-19 venerdì. Lo ha reso noto il ministro della sanità Hugo de Jonge, spiegando che l’aumento «preoccupante» dei contagi (circa 23’000 al giorno) ha comportato l’anticipo di una settimana di una riunione del gabinetto prevista per il 3 dicembre.

I ministri prenderanno in considerazione i consigli del team di gestione dell’epidemia olandese prima che il primo ministro Mark Rutte annunci le decisioni del governo in una conferenza stampa, ha aggiunto de Jonge, precisando che non avrebbe anticipato le nuove misure.