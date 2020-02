Benetton interrompe il rapporto con Oliviero Toscani dopo le affermazioni del creativo sul crollo del Ponte Morandi. «Benetton Group, con il suo presidente Luciano Benetton, nel dissociarsi nel modo più assoluto dalle affermazioni di Oliviero Toscani a proposito del crollo del Ponte Morandi, prende atto dell’impossibilità di continuare il rapporto di collaborazione con il direttore creativo», si legge in una nota. Il riferimento è all’intervento di Toscani in una trasmissione di Radio Uno. Il fotografo di fiducia della famiglia Benetton, commentando la foto che ritrae i fondatori delle sardine in visita alla fondazione «Fabrica» di Treviso, aveva dichiarato «Ma a chi interessa che caschi un ponte?».

E nel corso della trasmissione aveva spiegato che «noi come “Fabrica” con le Autostrade non abbiamo niente da fare, i Benetton sono azionisti di una società della quale la famiglia ha il 30%» salvo poi aggiungere rivolgendosi al conduttore: «Magari anche lei se ha investito, è azionista e responsabile, ma a chi interessa che caschi un ponte, ma smettiamola».

«A me non interessa questa storia qui, Benetton sponsorizza un centro culturale (Fabrica, ndr). Avevamo finito la visita, è arrivato Benetton per un saluto e abbiamo fatti una foto ricordo che non sarebbe dovuta diventare una polemica». Pentito per le parole, Toscani si è poi scusato: «Mi scuso. Di più: ho vergogna anche di scusarmi. Sono distrutto umanamente e profondamente addolorato».