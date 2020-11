Nei giorni successivi alle elezioni presidenziali USA, Facebook ha modificato il proprio algoritmo in modo da favorire la visibilità delle notizie prodotte da fonti più autorevoli e contrastare la disinformazione. Lo riferisce il New York Times, secondo cui il cambiamento ha portato nel News Feed degli utenti una maggiore presenza di notizie provenienti da testate come CNN, NPR e lo stesso New York Times, riducendo al contempo la presenza di fonti «iper-partigiane».