Come annunciato da Buckhingham Palace tre giorni fa, la regina Elisabetta oggi torna in pubblico dopo le settimane di riposo prescritte dai medici durante le quali è stata anche costretta ad un raro ricovero in ospedale di 24 ore. Lo riportano i media britannici.

Come da tradizione il principe Carlo deporrà per la regina una corona di fiori al cenotafio; alle 11 (le 12 in Svizzera) si terrà un minuto di silenzio in tutto il Regno unito.