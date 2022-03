Le banche russe hanno annunciato che stanno lavorando all’emissione di carte bancarie dal network cinese UnionPay in risposta alla decisione dei colossi Visa e Mastercard di sospendere le loro operazioni con la Russia dopo l’intervento militare in Ucraina.

Le carte di credito russe Visa e Mastercard non saranno più valide all’estero e le carte emesse all’estero non funzioneranno più in Russia, hanno annunciato ieri le due società.