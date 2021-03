Fra poche settimane devono scegliere il candidato cancelliere, per puntare sul dopo Merkel. Ma non potrebbe esserci un periodo peggiore per i conservatori tedeschi, agitati da una serie di scandali dovuti agli affari con le mascherine e ai conflitti di interesse: l’ultimo è emerso ieri sera, quando Tobia Zech, della Csu, ha inviato un sms a un collega di partito, annunciando l’intenzione di dimettersi.

È il quarto parlamentare nel giro di neanche dieci giorni, e nell’Unione (Cdu-Csu) non si può escludere che la questione morale diventi una valanga, in grado di abbattere i consensi, fino al punto di ribaltare il quadro dei consensi. Del resto il primo conto è stato pagato domenica scorsa, alle elezioni regionali, nel Baden-Württemberg e nella Renania-Vestfalia, dove i cristiano-democratici di Armin-Laschet hanno incassato due gravissime batoste. E subito dopo l’istituto Forsa ha rilevato una perdita di ben 4 punti di consensi a livello federale per l’Unione che è scivolata al 29%, mentre i Verdi - principali avversari della prossima partita federale - sono risaliti al 21%.

Proprio gli ecologisti hanno presentato oggi la bozza del loro programma, e un Robert Habeck di umore raggiante ha detto le cose come stanno: «Servono grandi cambiamenti e grandi cambiamenti sono in atto. Cdu-Csu e Spd sono fiacchi e stanchi dopo tanti anni di Grosse Koalition». L’antidoto proposto dai Verdi è invece «un’iniezione di vitamine». Che nel documento sul tavolo, in numeri, si traduce fra l’altro nella proposta di 50 miliardi di investimenti in più.

Intanto, proprio in questo clima tesissimo, che non migliora certo con le difficoltà poste dalla pandemia, si hanno davanti i giorni decisivi per sciogliere il nodo della corsa alla cancelleria fra le file dei conservatori. Una partita aperta, che ha visto finora in pista Armin Laschet e il leader bavarese della Csu Markus Soeder, entrambi fortemente indeboliti dalle grane causate con le attività di lobbying dei loro parlamentari. E non ha sorpreso nessuno che il falco Friedrich Merz sia tornato alla carica, accusando i vertici del partito di «aver fallito». L’avvocato finanziario ha però anche affermato in un’intervista al Westfalenpost, in uscita domani, che con la sconfitta al Parteitag della Cdu, dove era candidato alla guida del partito, la questione di una sua eventuale corsa a cancelliere è «fuori discussione».

Intanto dalle pagine dello Spiegel, secondo una anticipazione, il leader del Ppe, Manfred Weber, chiede di accelerare: «È arrivato il momento di decidere velocemente il candidato». Ufficialmente il nome dovrebbe arrivare fra Pasqua e Pentecoste.

