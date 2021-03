Terroristi del gruppo dello Stato islamico in Africa occidentale (Iswap), una costola di Boko Haram, hanno invaso la città di Dikwa, in Nigeria, attaccando simultaneamente un campo militare e una base delle Nazioni Unite, Lo hanno riferito ad AFP un ufficiale dell’esercito e una fonte umanitaria in condizione di anonimato. «Stanno cercando di penetrare in un bunker dove hanno trovato rifugio 25 operatori umanitari», hanno riferito fonti della sicurezza ed umanitarie.