Sono volati in un lampo i primi 100 giorni del governo di Mario Draghi, che ha giurato davanti al presidente della Repubblica il 13 febbraio scorso. Tre mesi che ufficialmente scadranno lunedì prossimo e in cui sono stati centrati gli obiettivi che il premier si era dato nel suo discorso d’insediamento: portare l’Italia fuori dalla pandemia e presentare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) entro aprile per ottenere i quasi 200 miliardi di euro del Recovery Plan europeo. A un soffio dai 100 giorni, Super Mario può dire di aver fatto un doppio centro. Il piano vaccinale va avanti a gonfie vele, con 27 milioni di italiani che hanno già ricevuto una dose di vaccino anti-Covid (8,5 milioni quelli che ne hanno ricevute due) e un ritmo di inoculazioni giornaliere che ha toccato la quota...