Kim Janey ha raggiunto due traguardi storici in una notte: diventare la prima persona afroamericana e la prima donna sindaco di Boston. Janey, 55enne presidente del Consiglio comunale della città del Massachusetts, è subentrata ieri sera al sindaco uscente Marty Walsh, che ha rassegnato le sue dimissioni dopo essere stato confermato come nuovo ministro del Lavoro.

Secondo lo statuto della città, il presidente del Consiglio comunale in carica assume le funzioni di sindaco ad interim (con poteri limitati) nel caso in cui un primo cittadino si dimetta a metà mandato.

«Sono più che fiducioso che il governo della città andrà avanti senza intoppi», ha commentato Walsh. Janey rimarrà in carica sino a quando le elezioni di novembre non determineranno il nuovo sindaco, ma non è ancora chiaro se la 55enne abbia intenzione di presentarsi.