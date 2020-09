Un ventenne è stato sorpreso in Canada dalla polizia mentre dormiva con il sedile reclinato al posto del conducente di un’auto a guida semiautonoma lanciata in autostrada a 150 chilometri orari. Accanto a lui un’altra persona, anch’essa addormentata. Il giovane, riferisce la Bbc online, è stato incriminato per guida pericolosa.