Dormire a Manhattan in un furgone, per 100 dollari a notte. È l’ultima trovata di alcune persone che affittavano dei van su Airbnb, prima che la polizia li scoprisse e sequestrasse sette mezzi.

Nell’annuncio, una delle ‘host’ sull’app di affitto di alloggi descriveva uno dei furgoni come «in grado di ospitare tre persone e un modo per vivere la #VanLife a New York». Quindi spiegava che per i bagni i clienti potevano usare Starbucks oppure locali aperti anche di notte come il Book Club Bar.