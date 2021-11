Dov’è Peng Shuai? Se lo stanno chiedendo in molti. Da giorni. Dal due novembre scorso non si hanno più notizie certe della tennista, che aveva accusato di stupro l’ex vice premier cinese Zhang Gaoli. Recentemente, è spuntata un’e-mail nella quale la 35.enne afferma di stare bene. Lo scritto, però, ha prodotto soltanto dubbi e ulteriori preoccupazioni.

Il circuito tennistico professionistico femminile, intanto, ha preso posizione. La WTA, infatti, ha chiesto chiarimenti in merito alla vicenda. Dichiarandosi pronta a lasciare la Cina in assenza di notizie certe. «Siamo pienamente preparati a ritirare le nostre attività e ad affrontare tutte le complicazioni che ne seguiranno – ha affermato Steve Simon, numero uno della WTA, alla CNN –. Perché le accuse di stupro sono più importante degli affari». E ancora: «Siamo a un bivio nel nostro rapporto con la Cina e la nostra attività laggiù». La WTA vuole chiarezza e, ha proseguito Simon, non può scendere a compromessi: «Le donne devono essere rispettate e non censurate».

La Cina è stata al centro di un forte programma di espansione della WTA: nove i tornei ospitati nel 2019, l’ultima annata prima della pandemia, per un montepremi totale di 30,4 milioni di dollari. Il Paese, però, è sotto pressione in vista delle Olimpiadi invernali del 2022: gli Stati Uniti, vista anche la situazione in termini di diritti umani, minaccia il boicottaggio diplomatico.

Peng aveva postato le accuse sul suo account Weibo lo scorso 2 novembre. Il post è stato oscurato in pochissimo tempo e, da allora, la star cinese non ha più comunicato con l’esterno né si è presentata in pubblico. Gaoli, dal canto suo, non ha mai reagito alle accuse.

Quanto alla e-mail della tennista, svelata mercoledì dalla televisione statale CCTV e nella quale Peng definisce false proprio le accuse di stupro, Simon ha affermato: «È una messa in scena. Se è stata costretta a scriverla, se qualcuno l’ha scritta per lei, non lo sappiamo, ma finché non le parleremo di persona non saremo rassicurati».

