Momenti di panico questa mattina in una scuola superiore di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. Secondo il «Corriere della Sera», infatti, un giovane maturando dell’Itis Cesaris avrebbe minacciato con una pistola il presidente e i professori, membri della commissione d’esame: «Vi chiedo scusa, ma io oggi devo assolutamente passare l’esame di maturità» avrebbe detto il 18.enne durante la prova orale, mettendo poi sul banco la vecchia pistola del nonno, trovata in cantina. L’arma si è fortunatamente rivelata scarica. La situazione è tornata alla normalità dopo l’intervento dei Carabinieri, allertati da un’insegnante di chimica, che si è fatta pure consegnare la pistola dal ragazzo. Sul posto è giunta anche un’ambulanza della Croce Casalese, che ha portato il 18.enne all’ospedale di Codogno. Secondo alcuni conoscenti - citati dal quotidiano italiano - il giovane sarebbe un ragazzo tranquillo, che ha iniziato a manifestare segni di insofferenza durante il periodo del lockdown per l’emergenza coronavirus.