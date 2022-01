Sarebbe successo sul set del video destinato ad accompagnare il singolo del 2007 «Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand)». Manson l’aveva fatta bere (sul set c’è una bottiglia di assenzio) e l’allora giovanissima Rachel ha ammesso che non aveva più veramente il controllo di se stessa per obiettare alle azioni del musicista. «Non ero mai stata in una situazione così poco professionale fino a quel giorno. C’era il caos totale, non mi sentivo sicura . Ma non sapevo come dire di no, perché ero stata condizionata a non replicare mai, a stringere i denti e andare avanti». L’attrice ha aggiunto che la troupe era imbarazzata: «Nessuno sapeva cosa fare».