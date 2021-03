Intanto, sono in corso gli ultimi preparativi a Bergamo per accogliere il presidente del Consiglio Mario Draghi che ha scelto la città per celebrare la prima giornata nazionale delle vittime del Covid. D’altronde la data prescelta è quella del giorno in cui l’anno scorso una colonna di camion dell’esercito usci’ dal cimitero per portare le troppe bare in crematori di altre città e regioni.