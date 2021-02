Draghi è una «figura conosciuta. Un uomo del fare», spiega Piet Christiansen, capo stratega di Danske Bank. «Sono rialzista - aggiunge - sulla possibilità di Draghi come premier». Sarebbe una grande spinta di «fiducia per gli investitori stranieri visto che Draghi è così conosciuto e rispettato», afferma Peter Chatwell, capo della strategia multi-asset di Mizuho. «Anche se un governo di unità nazionale è in grado di non fare altro che gestire attraverso questa crisi di Covid, allora questo sarà anche l’ideale per gli investitori, che non vogliono incertezze politiche».