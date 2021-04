«Una totale maleducazione». Dopo una settimana di silenzio, è arrivata la secca replica di Recep Tayyip Erdogan al premier italiano Mario Draghi, che lo aveva definito un «dittatore» con cui bisogna però «collaborare».

Il presidente turco, che finora si era affidato alla vivace protesta della sua diplomazia, ha deciso di intervenire in prima persona. «Prima di dire una cosa del genere a Tayyip Erdogan devi conoscere la tua storia, ma abbiamo visto che non la conosci. Sei una persona che è stata nominata, non eletta», ha attaccato il leader di Ankara, rilanciando il riferimento al fascismo e alla dittatura di Benito Mussolini fatto nei giorni scorsi dai suoi.

Parole pronunciate con calma, quasi sussurrate in una chiacchierata con alcuni giovani nella sontuosa biblioteca del suo palazzo presidenziale di Ankara, la più grande della Turchia. Per una volta, Erdogan alza i toni ma non tuona. Anzi ostenta calma, quasi indifferenza.

«Qualunque cosa dica il premier italiano, non vi preoccupate. Pensiamo agli affari nostri», ha risposto a una ragazza che gli chiedeva come avesse reagito a quell’epiteto improvviso. «In un momento in cui speravamo che le relazioni tra Turchia e Italia avessero raggiunto un buon punto, quest’uomo chiamato Draghi ha purtroppo danneggiato queste relazioni», ha accusato ancora Erdogan, denunciando anche una «totale impertinenza» nei suoi confronti.

Poche parole che rigettano sul tavolo tutti gli attacchi all’Italia scatenati nei giorni scorsi attraverso ministri e sostenitori, riaccendendo la miccia delle tensioni. Nella convocazione a caldo dell’ambasciatore italiano ad Ankara, Massimo Gaiani, la Turchia aveva chiesto una retromarcia che non c’è stata. Da allora la diplomazia lavora dietro le quinte per cercare di ricomporre la crisi e ammorbidire le posizioni.

A parte la condanna, il governo di Ankara non ha ancora compiuto passi ufficiali verso un’ulteriore escalation. Sul tavolo restano però tutte le temute ripercussioni sulle floride relazioni economiche, che oggi Erdogan ha descritto come a rischio. Un interscambio che prima della pandemia sfiorava i 18 miliardi di dollari, e anche nell’anno della grande crisi del Covid è rimasto sopra i 15 miliardi.

I timori di rappresaglie e boicottaggi, come già avvenuto durante crisi diplomatiche con altri paesi europei, Francia in testa, non mancano. Oltre alle indiscrezioni dei giorni scorsi sul possibile congelamento di alcune commesse, in particolare nel settore della difesa.

