La maggioranza sulla quale può contare, anche a Palazzo Madama, è amplissima: i voti a favore dell’esecutivo Draghi potrebbero segnare un record, fino ad arrivare intorno a quota 295-298, ma resta l’incognita M5s attraversato da forti tensioni interne. Il dissenso interno ai cinquestelle nelle ultime ore si sarebbe ridotto: i «no» oscillerebbero tra i 30 e i 20, ai quali potrebbe aggiungersi qualche assenza. «Al 99% prevedo di non dare la fiducia al governo con un no o con un’astensione», dice il presidente della commissione antimafia Nicola Morra.

E a contenere il disagio in casa M5s punta la creazione dell’intergruppo fra il partito democratico, il Movimento e Liberi e Uguali. L’operazione partita al Senato ha anche l’obiettivo di evidenziare l’esistenza di una maggioranza nella maggioranza e vuole essere un primo passo per la costruzione di una futura alleanza del centrosinistra in vista delle elezioni amministrative.