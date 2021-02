Il Governo di Mario Draghi ha superato il primo scoglio. Dopo una lunga giornata al Senato conclusasi alle 23.45, mercoledì, la mozione di fiducia della maggioranza sulle dichiarazioni programmatiche del premier, è stata accolta con 262 voti favorevoli, 40 contrari (FdI e una decina di 5S) e 2 astenuti.

In mattinata Draghi, visibilmente commosso, aveva presentato il suo programma a Palazzo Madama, sede del Senato sciogliendo subito uno dei «nodi» sul quale il Governo di Giuseppe Conte aveva soltanto litigato, quello della «governance» dei 210 miliardi di euro del Recovery Plan europeo da spendere entro il 2026. Questa, ha annunciato, «è incardinata nel ministero dell’Economia e delle Finanze con la strettissima collaborazione dei ministri competenti che definiscono le politiche e i progetti del settore». Sarà cioè sotto la diretta responsabilità dello stesso Draghi - che terrà anche i rapporti con l’UE - e dei «Draghi boys», i ministri dell’Economia e Finanze Daniele Franco, dell’Innovazione tecnologica Vittorio Colao, di Ambiente e transizione ecologica Roberto Cingolani e delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini. Da loro dipende il rilancio dell’intero sistema Italia e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Vaccini sufficienti

Altro annuncio di cambio di linea quello sulla lotta contro la pandemia, per la quale il Conte-bis è stato criticato duramente non soltanto dall’opposizione, ma anche dalla propria maggioranza. «La nostra prima sfida - ha affermato Draghi - è ottenere quantità sufficienti di vaccino, distribuirlo rapidamente ed efficientemente. Abbiamo bisogno di mobilitare tutte le energie su cui possiamo contare, ricorrendo alla Protezione civile, alle forze armate, ai tanti volontari. Non dobbiamo limitare le vaccinazioni all’interno di luoghi specifici, spesso ancora non pronti: abbiamo il dovere di renderle possibili in tutte le strutture disponibili, pubbliche e private».

E ancora, sempre collegato alla pandemia, nuovo approccio ai problemi della scuola, perché la didattica a distanza «non può non creare disagi ed evidenziare diseguaglianze» ha riconosciuto Draghi. Per questo «non solo dobbiamo tornare rapidamente a un orario scolastico normale, ma dobbiamo fare il possibile per recuperare le ore di didattica in presenza» Non è escluso, al riguardo, il prolungamento delle lezioni fino a fine giugno.

Il neo premier ha precisato nel suo intervento i confini del suo Governo che - ha detto senza tener conto di quanto questo poco piaccia a M5S e Lega - «nasce nel solco dell’appartenenza del nostro Paese, come socio fondatore, all’Unione europea, e come protagonista dell’Alleanza Atlantica, a fianco delle grandi democrazie occidentali, a difesa dei loro irrinunciabili principi e valori. Sostenere questo Governo significa condividere l’irreversibilità della scelta dell’euro, significa condividere la prospettiva di un’Unione Europea sempre più integrata che approderà a un bilancio pubblico comune». Caldo il sostegno al presidente USA Joe Biden, per Russia e Cina la disponibilità a collaborare tenendo però conto anche del rispetto dei diritti umani. Quanto alle riforme chieste dall’Europa, Draghi le ha definite indispensabili ma anche consapevole del fatto che non si potranno realizzare in un giorno. La lista è lunga, a cominciare dalla protezione dell’ambiente (e al riguardo ha citato papa Bergoglio) fino al turismo che «non sciupi città d’arte, luoghi e tradizioni», alla pubblica amministrazione, al fisco. Il nuovo Governo intende avviare un riequilibrio del gap salariale uomo-donna, che oggi è uno dei peggiori in Europa. Per Draghi «una vera parità di genere non significa infatti un farisaico rispetto di quote rosa richieste dalla legge, occorre una reale parità di condizioni competitive tra generi».

Il termine del lungo dibattito al Senato - oggi si replica alla Camera, anche qui con risultato scontato - tutti i partiti che sostengono il Governo si sono detti soddisfatti, anche se in più di un caso hanno dovuto fare buon viso anche a scelte di Draghi non gradite. «Un Esecutivo come questo, nella drammatica situazione attuale, è semplicemente il Governo del Paese. Riassume la volontà e il senso di responsabilità delle forze politiche che lo sostengono - ha detto Draghi -. Questo è lo spirito repubblicano che nasce in una situazione di emergenza raccogliendo l’alta indicazione del capo dello Stato. E la crescita dell’economia dipenda dalla fiducia dei cittadini nelle istituzioni».

©CdT.ch - Riproduzione riservata