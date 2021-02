Professor D’Alimonte, quali sono i punti di forza di Mario Draghi e qual è il suo tallone d’Achille?«I punti di forza dell’ex presidente della Banca centrale europea sono la sua autorevolezza e la sua credibilità internazionale. Il suo punto di debolezza è che deve fare i conti con la classe politica italiana».

Il centrodestra potrebbe dare un appoggio fondamentale alla stabilità di un Governo istituzionale ma per ora appare diviso. Salvini si dice pronto a collaborare nel risolvere l’emergenza pandemica e nella stesura del Recovery plan, ma in cambio vuole elezioni entro giugno. Le sembra un compromesso accettabile?«Penso che non sia un compromesso accettabile per il semplice fatto che per andare alle urne entro giugno bisognerebbe sciogliere le Camere adesso, per cui ci ritroveremmo al punto...