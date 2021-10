Il premier ha sottolineato che la Cop26 deve segnare «l’inizio di una campagna permanente», in cui bisognerà chiedersi ogni anno se si stia facendo abbastanza sui temi ambientali, soprattutto per le nuove generazioni.

«In questa stanza - ha affermato il presidente del Consiglio - abbiamo opinioni diverse su quanto rapidamente dobbiamo iniziare ad agire e sulla velocità con cui dobbiamo cambiare rotta. Le economie emergenti provano risentimento per i paesi ricchi, per quanto hanno inquinato in passato, e chiedono aiuti finanziari per essere sostenuti in questa transizione. Si chiedono anche se gli impegni che prenderemo siano davvero credibili, visti i fallimenti precedenti. Dobbiamo ascoltare queste preoccupazioni e agire di conseguenza ma non possiamo sacrificare la nostra ambizione collettiva».