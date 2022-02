La cocaina, suddivisa in 400 panetti, era nascosta in 14 borsoni stivati dentro un container contenente caffè sbarcato domenica dalla MSC Adelaide, la stessa dove questa mattina è stato trovato un marinaio con la gola sgozzata.

Secondo gli investigatori non ci sarebbe alcun collegamento tra le due vicende. A metà gennaio nel porto di La Spezia erano stati sequestrati altri 412 chili di cocaina. La droga era nascosta in un container proveniente dalla Repubblica Dominicana diretto al porto di Valencia sul quale era stato posto un sigillo falsificato

Le fiamme gialle domenica hanno messo i container «sospetti» in un’area videosorvegliata del terminal portuale, con divieto di movimentazione. Domenica notte gli investigatori hanno notato, in presa diretta, un uomo che con una ralla caricava uno dei cassoni per spostarlo in una zona senza telecamere. A quel punto sono intervenuti e hanno arrestato il camallo, Fabio papa, 50 anni.