La società costruttrice israeliana Elbit Systems Ltd. ha informato armasuisse che un drone Hermes 900 HFE è precipitato sul territorio sotto sovranità israeliana. Il drone stava eseguendo un volo di prova ed è andato completamente distrutto. Non sono state ferite persone e non vi sono stati danni a terzi. La causa dell’incidente non è attualmente nota ed è oggetto delle indagini in corso dirette dal ministero dei trasporti israeliano.