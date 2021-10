La coalizione semaforo (SPD-Verdie e FDP) è in dirittura d’arrivo. Cosa cambierà rispetto al Governo CDU-SPD?

«La nuova coalizione, oltre all’SPD, annovera Verdi e Liberali, le forze politiche chiamate a governare ora sono tre. In queste condizioni per i singoli partiti sarà molto più difficile far prevalere i propri interessi. La politica climatica sarà più ambiziosa e tecnologica: l’interrogativo che si pone è se potranno essere raggiunti gli obiettivi».

Il liberale Christian Lindner capo delle Finanze e il verde Robert Habeck responsabile di un Ministero dell’ambiente. Lo scenario è realistico?

«Parrebbe di sì. Anche perché al nuovo Ministero dell’ambiente dovrebbero spettare compiti ampi. Simili a quelli di un Ministero del clima che, come quello delle Finanze, avrà competenze e poteri trasversali,...