Andrzej Duda ha vinto le elezioni presidenziali in Polonia, superando l’avversario Ralaf Trzaskowski. È quanto emerge dai risultati ufficiali a spoglio ultimato. Secondo la commissione elettorale nazionale il presidente polacco Duda ha conquistato il 51,21% dei voti mentre Rafal Trzaskowski ha ottenuto il 48,79%. Stando a quanto riferito da Ipsos, l’affluenza è stata pari al 68,9 per cento, un dato record, oltre 13 punti in più di quella delle elezioni presidenziali del 2015, pari al 55,34 per cento.