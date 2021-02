Due agenti dell’Fbi uccisi in una sparatoria in Florida

Due agenti dell’Fbi sono stati uccisi e altri tre feriti mentre stavano eseguendo un mandato di perquisizione a Sunrise, in Florida. Lo ha confermato l’agenzia Usa, precisando che anche il sospetto killer della sparatoria è morto.

Secondo quanto riportato dai media americani gli agenti del Bureau stavano effettuando una perquisizione in un caso di crimini violenti contro dei bambini. L’Fbi ha detto che i tre rimasti feriti sono stati portati in ospedale e sono in condizioni stabili.