Due bambini di 3 e 10 anni si sono lanciati dal terzo piano per sfuggire all’incendio sprigionatosi nel palazzo in cui si trovavano. È successo ieri a Grenoble, in Francia. I due bambini sono stati afferrati al volo da alcune persone radunatesi sotto all’edificio. I due bambini sono incolumi, ma i testimoni intervenuti nel salvataggio si sono feriti alle braccia catturandoli.