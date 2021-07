Tragedia

Le due alpiniste italiane, 29 e 28 anni, erano rimaste bloccate a causa del maltempo sotto la Piramide Vincent, a 4.150 metri di quota: la più giovane viveva e lavorava in Ticino - Con loro anche un uomo, che ha riportato gravi congelamenti: è stato elitrasportato in Svizzera - Il DECS attiverà un sostegno psicologico per allievi e colleghi della docente