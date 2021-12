Due uomini sono stati arrestati in esecuzione di fermo per indiziato delitto per violenza sessuale, emesso dalla Procura di Varese. Si tratta di due giovani, un italiano e un nordafricano, accusati di aver aggredito due ventiduenni, l’una su un treno della linea Milano-Varese, l’altra in stazione a Vedano Olona (Varese), venerdì sera.